Nuoto | Thomas Ceccon | “In finale ci sarà da divertirsi | non ho forzato al massimo”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)si è qualificato per ladei 100 metri stile libero ai Mondiali 2022 diin vasca corta. L’azzurro ha completato la propria semiin quarta posizione con il crono di 46.13, a 58 centesimi da Jordan Crooks (rappresentante delle Isole Cayman) e alle spalle dell’australiano Kyle Chambers e di Alessandro Miressi. Il nostro portacolori ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con il sesto tempo complessivo e domani cercherà il colpaccio a Melbourne (Australia).ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Bene 46.1 non forzando al, penso che sia anche il mio personale,centrata e domaniuna gara molto bella. La semi...

