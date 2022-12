Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | finale per la 4×50 mista mista | Martinenghi miglior tempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dopo i due successi di Gregorio Paltrinieri e della 4×100 maschile, l’Italia punta ad essere protagonista anche nella seconda giornata deidiinin scena a, in Australia. Nelle batterie della nottata italiana la prima qualificazione arriva da un’altra staffetta, la, che ottiene l’accesso incon il sestoassoluto. Lorenzo Mora, Simone Cersuolo, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli proveranno a confermare il podio raggiunto nella scorsa edizion della manifestazione. SEGUI IL LIVE DELLA SESSIONE POMERIDIANA Alessandro Miressi e Thomas Ceccon cercano il successo nella gara regina, i 100 stile ...

100 rana uomini semifinali 11:14: 50 farfalla donne Finale 11:20: 50 farfalla uomini Finale 11:32: 4×200 stile libero donne Finale Alessandro Miressi con il quinto tempo e Thomas Ceccon con il settimo conquistano l'accesso alle semifinali dei 100 stile libero ma si rendono conto già dal mattino che avranno a che fare con un campo I risultati della sessione mattutina della seconda giornata dei Mondiali in vasca corta di nuoto a Melbourne 2022 Seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Nelle batterie della notte, tutti gli italiani sono riusciti a superare il primo step. Nicolò Martinenghi è in semifinale dei 100 ran