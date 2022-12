Nuoto | Mondiali in vasca corta | tutti gli Azzurri in gara nella terza giornata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) In lotta per la medaglia ci saranno Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, ma anche Alessandro Miressi e Thomas Ceccon nei 100 stile, senza dimenticare la staffetta 4×50 stile uomini. Sarà grande Italia anchedeidiinin corso in Australia. Inoggi a Melbourne ci saranno undici. Si parte come sempre con le batterienotte (l’una in Italia, le 11 in Australia). Prime a scendere in acqua, dopo l’esordio di martedì, saranno Margherita Panziera e Silvia Scalia nei 50 dorso. Panziera, campionessa europea in lunga della distanza parte con 28.22, mentre Scalia, finalista alla primanei 100 dorso, ha il crono di ...