Nuoto | Lorenzo Mora si consacra Può diventare competitivo anche in vasca da 50 metri?

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)le premesse le aveva già messe bene in chiaro un mese fa al trofeo Nico Sapio di Genova Campionati italiani Assoluti didi Riccione, ma in terra australiana è arrivata la definitivazione. Il 24enne di Carpi (stessa patria di SuperGreg Paltrinieri, manco a farlo apposta) è stato il protagonista della seconda giornata dei Mondiali incorta in corso in Australia. Prima l’argento nella staffetta 4×50 mista mista con l’ottimo crono in prima frazione nei 50 dorso (22.59) che è servito a riscaldare le braccia per i 100 dorso chiusi in 49.04, frantumando il suo record italiano di qualche settimana fa (49.37) con un tempo inferiore solo al 48.50 nuotato dal vincitore, l’americano Murphy. Chefosse naturalmente a suo agio in ...