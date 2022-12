Nuoto | Lorenzo Mora e la staffetta 4x50 mista sono d' argento ai Mondiali in vasca corta - Sport - Altri Sport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Altre due medaglie per la spedizione azzurra impegnata a Melbourne. Per laarriva anche il record ...

Altre due medaglie per la spedizione azzurra impegnata a Melbourne. Per la staffetta arriva anche il record ...MELBOURNE (AUSTRALIA) " Italia sul podio anche nella seconda giornata dei Mondiali diin vasca corta. All'Acquatic Centre Albert Park di Melbourne arrivano altre due medaglie, ...perMora, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA IL RIEPILOGO DI SEMIFINALI E FINALI DELLA SECONDA GIORNATA BENEDETTA PILATO: “NON SONO IN FORMA, MA QUI CON ...Articolo: Mondiali nuoto in vasca corta 2022, Italia d'oro con la staffetta 4x100 sl ...