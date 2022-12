Novità per emofilia | linfoma | mieloma ed emoglobinuria

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos Salute) - "Nuovi importanti dati" relativi al portfolio di trattamenti di punta in ambito ematologico sono stati presentati dalla svizzera Roche in occasione del 64° Congresso dell'American Society of Hematology (Ash), che si è conclusa ieri a New Orleans, Luisiana (Usa). I dati - si legge in una nota diffusa dall'azienda - riguardano il trattamento di numerose patologie del sangue, tra cui l'A, alcune tipologie di tumori del sangue come ilnon-Hodgkin (Nhl) e ilmultiplo, e altre condizioni come l'parossistica notturna (Pnh). Nei neonati (fino a 12 mesi) conA grave, senza inibitori del fattore VIII, i risultati ad interim dello studio di fase 3 Haven 7 dimostrano che emicizumab ha permesso di ottenere un significativo controllo del ...