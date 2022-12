Novità dalla Croazia sull’infortunio di Brozovic | riguarda anche il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Con la pausa Mondiale che sta volgendo al termine, è tempo di cominciare a pensare al ritorno della Serie A. Sinprima giornata post pausa Mondiale si assisterà ad un big match cruciale per il prosieguo della stagione: Inter-Napoli. Tutti gli azzurri inizialmente convocati al Mondiale sono stati eliminaticompetizione, mentre tra le fila dei nerazzurri Lautaro Martinez ha centrato una storica finale con la sua Argentina, battendo ladi un altro interista: Marcelo. Inter Milan (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images) Infortunio, salta il Napoli? Secondo quanto riferito da Sky Sport lo staff medico dell’Inter, in contatto con lo staff medico della Nazionale croata, sta monitorando a distanza le condizioni di ...