Notte bianca per i bambini del Santobono da Cennamo Arredamenti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Una serata di festa organizzata con il nobile e ambizioso obiettivo di chiudere un anno importante facendo del bene: raccogliere fondi per sostenere le attività a favore dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico–Pausilipon di Napoli. La organizza lache apre il suo showroom della loro unica e storica sede per la seconda edizione delladi beneficenza. La serata L’evento a ingresso gratuito si terrà sabato 17 dicembre nello showroom di(via San Giacomo, 90, Pollena Trocchia) a partire dalle 20.30. Porte aperte a tutti coloro che vogliono partecipare ma anche l’invito a fare del bene: sarà possibile donare durante tutta la serata utilizzando gli appositi corner messi a disposizione da ...

