“Non è come credete” GF Vip 7 | Ginevra Lamborghini novità sulla sorella Elettra

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha fatto rientro nella casa del GF Vip. Dopo la squalifica per il caso Bellavia (“merita di essere bullizzato”, è stata la frase che ha detto nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam), l’ereditiera ha avuto la possibilità di tornare, seppur per qualche giorno e non da concorrente, nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini l’ha definita una “piccola vacanza”: di sicuro la sua presenza è funzionale alle dinamiche che si stanno sviluppando a Cinecittà soprattutto quelle che riguardano Antonino Spinalbese che ha legato, e anche tanto, con la ragazza. Infatti nell’ultima notte i due sono stati molto vicini. Pare che le parole dell’hair stylist abbiano colpito il cuore di. “Cosa significa? Ti eccita il fatto che una non ti ascolti, non ti consideri, se la chiami ti dice che deve fare altro? È ...