“Non ci furono visite in nero” | ginecologo assolto per la truffa all’Azienda ospedaliera di Padova

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si è concluso con l’assoluzione, a cinque anni dai fatti contestati, il processo a carico del professore Pietro Salvatore Litta, 70 anni,residente a Venezia, già direttore dell’Unità operativa di Chirurgia pelvica mininvasiva dell’Aziendadi. Era accusato di peculato eaggravata ai danni dell’Università die dell’Azienda, reati per i quali il pubblico ministero Silvia Golin aveva chiesto una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione, con l’aggravante di aver abusato della qualifica di pubblico ufficiale. Il collegio presieduto da Nicoletta De Nardus ha accolto le tesi sostenute dall’avvocato difensore, il professore Alberto Berardi, assolvendo il medico, originario di Carosino (Taranto), perché il fatto non sussiste o per non ...