Niente hockey nella Piazza Rossa e messaggio alla Nazione rimandato all' anno prossimo | Putin si nasconde

Adnkronos

La scommessa di un francese ha dell'incredibile: calcio, basket e perfinosu ghiaccio, sette ... mada fare. Pronostici e statistiche non ti bastano mai Entra nel nuovo canale Telegram ...partita disu ghiaccio nella Piazza Rossa di Mosca a Capodanno e messaggio al parlamento rimandato all'anno prossimo. Dopo aver cancellato la tradizionale grande conferenza stampa di ... Putin e il capodanno, niente hockey e salta discorso al parlamento Sarà un Natale di guerra. Il Cremlino ha escluso una tregua al conflitto in Ucraina in coincidenza con le festività natalizie.L'ultimo discorso di Putin al Parlamento è stato nell'aprile 2021, ma nel 2022 non si farà, anche se la Costituzione russa impone che avvenga una volta l'anno.