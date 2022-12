Nicola Rao è il nuovo direttore del Tg2

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)Rao Il Cda Rai riunito oggi a Roma, sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha dato parere favorevole alla proposta dell’amministratore delegato Carlo Fuortes di nominareRaodel Tg2. E’ quanto comunica la Rai, che ha dunque scelto Rao per il dopo Gennaro Sangiuliano, nominato ministro della Cultura nel governo Meloni e dunque costretto al lasciare la direzione del telegiornale di Rai 2. Nella nota si ringrazia per il lavoro svolto Carlo Pilieci, vicedel Tg2, che ha esercitato il ruolo diad interim della testata da fine ottobre 2022. Chi èRaoRao, considerato in quota Fratelli d’Italia, arriva alla direzione del Tg2 dopo essere stato vicedel Tg1 dal 27 ...