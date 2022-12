Netflix mette sotto l’albero Summer Job il primo reality show italiano in piattaforma

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il conto alla rovescia può partire. Tra poche ore, e per tutte le vacanze di Natale, sarà possibile vedere un nuovo format . Il 16 dicembre debutta su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo,JOB, il, prodotto da Banijay Italia. Si tratta delmade in Italy che viene lanciato sulla. Un nuovo esperimento anche per cercare di capire se gli abbonati sono interessati a questo genere di offerta. Ma che cosa sappiamo diJob, iltutto italiani su? I protagonisti diJob sono dieci giovani: Angelica, Gian Marco, Lavinia, Marina, Matthias, Melina, ...

MegaNerd

... ma il successo di squadra è indiscutibile, e l'unica rete chea referto, nella finalina ... In patria l'ex centravanti del Gala è oggetto di una damnatio memoriae: nel documentario cheha ...... il primo reality italiano originale di(disponibile sulla piattaforma dal 16 dicembre ). ... l'attrice Matilde Gioli (al debutto come conduttrice tv) lidi fronte a una dura realtà: per ... My Hero Academia - Netflix mette in cantiere il film live-action IKEA si è lasciata ispirare dalla serie Mercoledì (in onda su Netflix) per dar vita a una nuova straordinaria collezione di mobili neri.Le festività natalizie rappresentano uno dei momenti più attesi dell'anno e sono tante le persone che amano godersi le maratone dei migliori film di Natale su Netflix. Questa è l'occasione giusta per ...