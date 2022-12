2a News

... contraddistinta da una struttura narrativa molto originale che permette di vedere gli episodi senza un ordine preciso, e il trailer regala nuovesul progetto. Ci sono oltre 7 ...Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dei creatori dello show o da. Siamo ... Successivo News eEvan Peters si prende una pausa dai ruoli dark: l'annuncio Stefano D ... Netflix, anticipazioni: ecco i migliori film da vedere a Natale 2022 N on è ufficiale, ma tutto fa pensare che la seconda stagione di Mercoledì ci sarà. La serie Netflix di Tim Burton con Jenna Ortega ispirata ai mitici personaggi della famiglia Addams è infatti un suc ...Pubblicità Dopo mesi di attesa e speculazioni, arrivano sulla piattaforma Netflix i primi tre episodi di Harry e Meghan, la serie documentario in cui i due ex reali britannici raccontano la loro stori ...