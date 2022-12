Nesta | “Napoli piazza particolare | vederemo come gestirà i primi problemi”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Alessandroex difensore di Lazio e Milan ha parlato dele ha analizzato la lotta scudetto della Serie A. Alessandroha parlato della lotta scudetto in serie A che al momento vede ilfavorito. Ai microfoni del canale ufficiale della lega calcio, l’ex difensore di Lazio e Milan ha espresso alcune perplessità sulla squadra allenata da Luciano Spalletti: “Difficile fare pronostici perché una situazione del genere non si era mai verificata. Ci sarà chi ha riposato, è relativamente fresco e non vedrà l`ora di tornare in campo, chi tornerà stanco fisicamente e chi sarà deluso e magari avrà qualche problema a ritrovare un po’ di stimoli. Ilè andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario con le inseguitrici. Ma è ancora troppo presto, non è nemmeno finito il ...