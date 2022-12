Nek festeggia i suoi “5030” con un nuovo album

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Una festa di musica ed emozioni, Nek Filippo Neviani hato con un concerto a Milano i50 anni d'età e i 30 anni di carriera artistica. Un'occasione per il cantante di Sassuolo per fare un bilancio dal suo debutto ufficiale al festival di Castrocaro nel 1992 ad oggi. È stato un viaggio bellissimo, ho sempre amato tutto in maniera vertiginosa. Chi fa questo mestiere vive di emozioni e adrenalina, cercando sempre nuovi stimoli, io ho provato a cercarli, a volte è stato facile perché la musica regala anche inaspettatamente nuovi stimoli per poter dire qualcosa a qualcun altro, in altre circostanze è stato più complicato, però sono qui, dopo 30 anni sono qua".Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18in studio, ha pubblicato un...