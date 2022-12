NBA | risultati della notte 14 dicembre | Anthony Davies spreca il tiro della vittoria e i Lakers perdono all’overtime contro i Boston Celtics

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nellaitaliana si sono giocate cinque partitestagione 2022-2023 di NBA . Buttano via unagià scritta i Los Angeles, mentre nelle zone alte delle classifiche successi importanti per i 76ers, Utah e i Bucks. Andiamo a scoprire come è andata a finire.in rimonta ai supplementari per iche espugnano il campo dei Los Angelesper 122-118. Non bastano adi 37 punti e 12 rimbalzi quando sbaglia i due liberie permette adi pareggiare e andare. Non bastano neanche i 33 punti, 9 assist e 9 rimbalzi di LeBron James, con ...