Nba | LA Lakers - Boston Celtics 118 - 122 OT | highlights

Sky Sport

Gli highlights del successo al supplementare 122 - 118 dei Boston Celtics sul parquet dei Los Angeles ...Nella Eastern Conference, i Boston Celtics hanno strappato la vittoria in casa deiai tempi supplementari. Non è bastatat la pazzesca rimonta degli Angeli, staccati fino a 20 punti in avvio di ... Mercato NBA, Los Angeles Lakers: il nuovo obiettivo è Bojan Bogdanovic Ecco tutti i risultati della notte del 13 dicembre di regular season NBA 2022/23. Vincono anche Bucks, Jazz, Rockets e Sixers.Il match NBA tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics termina 118-122: fenomenale prestazione da 44 punti di Jayson Tatum ...