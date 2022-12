Napoli | parla l’agente di Demme | «Tanti club interessati a lui»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Le parole di Marco Busiello, agente di Diego: «Ilè contentissimo di lui e ci hanno sempre detto che lo tengono volentieri» Marco Busiello, agente di Diego, mediano del, hato del futuro del suo assistito a TMW. Di seguito le sue parole. GIOCARE DI PIÙ – «Diego è un ottimo giocatore, ha sempre giocato ed è un ragazzo splendido. Come tutti i giocatori ha voglia di giocare di più, ma quale calciatore non vorrebbe giocare di più? Chi non ha questa voglia è meglio faccia qualcos’altro. Non è solo un discorso economico. Ilin questo momento è una macchina perfetta, almeno fino alla sosta è stato così ed è naturale che per lui non ci sia spazio. Ci sono equilibri e una situazione molto chiara». SQUADRE INTERESSATE – «Ci sono ...