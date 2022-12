Napoli | ok della Giunta alla pista ciclabile fino a Scampia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLaComunale dinella seduta di oggi ha approvato anche in linea economica il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di estensioneretecittadina adel valore complessivo di 6.500.000 di euro. Il progetto rientra in un più ampio programma di estensioneretecittadina, finanziato sia con risorse del Ministero delle Infrastrutture che con risorse Pnrr. L’obiettivo dei finanziamenti è rafforzare la mobilità ciclistica in ambito urbano, per raggiungere tale risultato il Comune didispone complessivamente di 14.000.000 di euro per la realizzazione di almeno 35 km di nuove ciclabili che si sommano ai 20 Km di tratti esistenti. Tre gli ambiti ...