ilmattino.it

...dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emesso dal Gip del Tribunale diNord, ... i militari hanno scoperto che in via Vicinale Piro di Casaluce, dove c'è già una...abusiva e potenzialmente pericolosa per l'ambiente e il vicino fiume Sarno: sequestro e denuncia. È accaduto a Striano (), dove i carabinieri forestali delle stazioni di Roccarainola e ... Napoli, discarica di Pianura sotto sequestro: «Smaltimento illecito del percolato e omessa bonifica» Campania, alla Mostra d’Oltremare il giuramento di 700 neo-infermieri. 700 infermieri neolaureati della Campania formuleranno “Il Giuramento di Florence Nightngale”. La cerimonia si svolgerà alle ore ...2 minuti per la letturaCASAMICCIOLA TERME – Superata la prima fase dell’emergenza post alluvione ora a Casamicciola si pensa al ritorno alla normalità il cui primo step è costituito dalla rimozione de ...