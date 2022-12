Nainggolan | «Monchi ha rovinato la Roma | sarei rimasto»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Le parole di Radja, ex centrocampista belga della, sul suo rapporto con il direttore sportivoRadjaha parlato a Tradizionenista. Il centrocampista ha ripercorso alcune delle sue tappe con la maglia della. PAROLE – «Mi sono risentito poco tempo fa con Sabatini. E’ stato uno dei direttori più bravi che ho avuto, capisce di calcio. Poi è arrivatoche hala squadra. Ha venduto tutti i giocatori. Io non riesco neanche a nominarlo. Se avessi saputo che sarebbe andato via poco dopo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lo ha detto l'ex centrocampista della Roma Radjain una diretta instagram con la pagina '... Poi è arrivato l'altro (, ndr) che ha rovinato la squadra. Ha venduto tutti i giocatori, io ...Commenta per primo Radja, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale Instagram Tradizione Romanista. Ecco le sue ... io neanche lo nomino più (, ndr). E' uno che ha voluto vendere ...Su Instagram: «Se chiedi a Totti di Spalletti come allenatore ti dirà che è bravo, poi capisco che per il tifoso sia stato doloroso vedere come è stato gestito» Radja Nainggolan ha pubblicato su Insta ...