(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Due ruote, una missione: rivoluzionare il settore della mobilità elettrica punta sul “verde” e sull’individuo. È questo il mantra che da 16 anni guida la corsa dircycles, azienda leader del settore dellee unica nel panoramaciclistico ad avere una gamma completa di modelli che vanno dalle off-road alle sportive passando per lenaked e supermotard. L’orologio climatico del pianeta sta esaurendo i giri di lancette e noi abbiamo sempre meno tempo per invertire la rotta. Un primo grande punto di svolta per la mobilità sarà il 2035, quando scatterà lo stop alle auto termiche. Ancora nulla invece è stato deciso per le, anche se probabilmente la direzione sarà simile. Ciò che è certo, comunque, è che la nuova traiettoria è già stata ...

QuiFinanza

... sia quella presente all'interno delle autocome abbiamo analizzato in questo ... Quest'ultimi contengono, generalmente, un certa quantità di cetano che migliora la messa inanche in ...Per i privati , l'importo massimo concedibile è: 9mila euro per autoe a idrogeno ...e scooter elettrici e ibridi Invece, per le imprese , partite Iva ed enti del terzo settore , ... Moto elettriche, il futuro (green) è adesso: intervista con Zero Motorcycles Ora che l’infrastruttura di ricarica è arrivata anche in autostrada possiamo viaggiare serenamente Per rispondere siamo partiti con un solo obiettivo: macinare 1.500 km in un week-end. Ecco com’è and ...Un po’ come i V12 in campo automobilistico, il motore a sei cilindri rappresenta nella produzione a due ruote una sorta di status symbol, un concentrato di prestazioni e raffinatezza tecnica che è esc ...