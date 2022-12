Monza | Berlusconi | «Se vincete contro il Milan vi porto a…»

show alla cena di Natale con i giocatori delcalcio all'U - Power Stadium . 'Abbiamo trovato un nuovo allenatore. Era l'allenatore della nostra squadra primavera... Un allenatore ...E pensare che c'è ogni tanto qualcuno che lo considera uno 'statista', quasi un padre della patria. Silvio, leader di Forza Italia e patron del, è stato alla cena di Natale con la sua squadra e gli sponsor. = '1671023865' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ...(Video Adnkronos) Berlusconi: «Se vincete contro Juventus e Milan, faccio arrivare un pullman di tr*** nello spogliatoio». Con questa frase (che ...Imbarazzi alla cena di Natale del Monza, il club di proprietà di Silvio Berlusconi. A sfornare l’ennesima uscita infelice che sta facendo scalpore è stato proprio quest’ultimo, nell’incitare la squadr ...