Monza | Berlusconi | “Non pensavo che una battuta suscitasse commenti malevoli | forse non hanno humor”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video in cui il presidente del, Silvio, fa unadiscutibile per ‘motivare’ i propri giocatori a dare il massimo in vista dell’imminente ripresa del campionato di Serie A. Ovviamente le parole del numero uno biancorossogenerato moltida parte di persone che si sono indignate e, per questo motivo, lo stessoha voluto rispondere a tutti coloro che loattaccato con un post su Twitter: “Francamente non, e nessuno poteva immaginare, che una semplice“da spogliatoio” scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del miopotesse suscitaretanto ...