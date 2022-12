Monte Carlo | 166 anni fa apriva il famoso Casinò

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Andremo nel diciannovesimo secolo alla scoperta del piùal mondo. Parleremo di accordi, di imprenditori e di gioco d’azzardo. Il 14 dicembre 1856 entrava in funzione ildi. Alla sua storia è dedicata la puntata di oggi Quante persone hanno visto la sua facciata al Granpremio di Monaco o sono rimasti affascinati dai suoi interni anche guardando semplicemente i film che vi vosono stati ambientati. Stiamo parlando deldichei battenti il 14 dicembre 1856. L’inzio della storia delrisale al 1854 quando Florestano I primo di Monaco legalizzò il gioco d’azzardo. Due ...

Connessi all'Opera

... il primo presidente americano 1856 - Viene aperto il casinò di1860 Prima lavatrice (lavabiancheria) meccanica 1877 - La Serbia si allea con la Russia nella guerra contro la Turchia 1902 ...Delfino, l'On. Luciano Schifone, il Cav. Dott. Lorenzo Terzi. Raccogliendo l'appello lanciato ... Vincenzo Palazzo Bloise e il Responsabile SezioneLattari, Sig.ra Filomena D'Auria. - ... Monte-Carlo, Auditorium Ranieri III – Lakmé – Connessi all'Opera Decisione sperimentale per scoraggiare l’uso improprio di chi lascia l’auto a oltranza > Da domani, mercoledì 14 dicembre, sarà introdotta in via sperimentale una tariffa che ha l’obiettivo di scoragg ...Da oggi al 18 dicembre al Teatro Olimpico di Roma arrivano i Black Blues Brothers, cinque acrobati con l’Africa nel sangue e i Blues Brothers nel cuore ...