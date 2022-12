Monito Usa | Cina e Russia rischiano di “destabilizzare” il continente africano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)di "" il. Questo illanciato dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, nel corso di un incontro sulla sicurezza tenuto durante la prima giornata dei lavori del vertice Usa-Africa in corso a Washington. Un summit voluto dal presidente Joe Biden per "rimarcare il valore che gli Stati Uniti riconoscono alla collaborazione con l'Africa nella risposta alle sfide e alle opportunità più urgenti oggi nel mondo", ha sottolineato nei giorni scorsi la portavoce della Casa Bianca, e per "approfondire le numerose partnership" esistenti tra Stati Uniti e paesi africani. Nel corso del forum dedicato ieri a pace e sicurezza, Austin ha dichiarato che "lasta espandendo su base quotidiana" la ...

