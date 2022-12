Mondiali Qatar | ho parlato con i giovani marocchini per andare oltre i luoghi comuni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Chi l’avrebbe mai detto che la scelta di tifare Marocco – da parte de ilfattoquotidiano.it, quindi di un soggetto sicuramente “terzo” rispetto alle squadre in campo – sarebbe stata così azzeccata. Ho cercato di verificare alcunidi questi giorni e diparlando con un po’ di. Ma anche con una madre, Hanane, che lavora in un laboratorio a Milano, con doppia nazionalità dal 2012. “Non mi interesso mai molto al calcio, ma adesso sono contenta. Coinvolta dall’entusiasmo per una squadra che raggiunge per la prima volta le semifinali. Le colleghe mi mandano le congratulazioni. Anche gente che non sento da anni. Mi impressiona queste effetto del calcio di far riavvicinare la gente”. Il figlio Amir, nato in Italia, ha tre nazionalità (israeliano-araba, marocchina e italiana), ...