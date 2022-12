Mondiali Qatar | cade dall’ottavo piano del Lusail Stadium | morto un lavoratore migrante

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) John Njue Kibue, addetto alla sicurezza kenyano, èin ospedale dopo una cadutadello stadio, uno degli impianti che sta ospitando il Mondiale di calcio in. L’indicente, riporta la CNN, era avvenuto sabato, dopo il match dell’Ottavo di finale tra Olanda e Argentina. Secondo quanto riferito alla famiglia, Kibue, 24 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva all’Hamad General Hospital di Doha con grave trauma cranico, fratture facciali e fratture pelviche. L’annuncio è stato reso noto dagli organizzatori della Coppa del Mondo, che hanno inviato le “più sincere condoglianze” alla famiglia, ai colleghi e agli amici. “Gli organizzatori del torneo del– prosegue la nota – stanno indagando sulle circostanze che hanno ...

