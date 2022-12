Mondiali Qatar 2022 | Argentina in finale | delirio per le strade di Buenos Aires FOTO

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’torna inad un Mondiale a distanza di otto anni, superando nettamente la Croazia in semi. Saranno giornate lunghe e ricche di ansia e adrenalina allo stesso tempo per tutto il popolo argentino in attesa dell’atto conclusivo di domenica, quando l’Albiceleste proverà a portare a casa un Mondiale che manca dal 1986. L’atmosfera è già caldissima, ledisono in. The streets ofright now pic.twitter.com/GM8FquIWMh — ESPN FC (@ESPNFC) December 13,SportFace.

Sky Sport

Il Marocco è già nella storia dei. Con la qualificazione alle semifinali di2022 , i Leoni dell'Atlante sono la prima nazionale africana ad aver tagliato questo traguardo. Un cammino sorprendente, iniziato in crescendo ...Un po' perché in anticipo rispetto ai sognidi ottobre, quando immaginava di segnare più di un gol e di soggiornare inanche dopo la fase a gironi, e soprattutto perché non è ancora al ... Mondiali in Qatar, tutti gli MVP delle partite La punta del City imprendibile. Leo primo per gol fatti nell'albiceleste: come Diego solo con la coppa Il campo non mente, va in finale la squadra migliore, l'Argentina, e ci va con merito. Mai aveva ...L'Argentina torna in finale ad un Mondiale a distanza di otto anni, superando nettamente la Croazia in semifinale. Delirio per le strade.