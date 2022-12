Mondiali nuoto vasca corta 2022 oggi | programma mercoledì 14 dicembre | batterie e finali | italiani in gara | orari | dove vederli in tv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Idiinnel Melbourne Sports and Aquatic Centre sono arrivati al secondo giorno di gare. Dopo i due ori di ieri ottenuti dalla 4×100 stile libero e da Gregorio Paltrinieri, l’Italia vuole proseguire nella sua marcia. Alle 2.46 italiane ci sarà il debutto di Benedetta Pilato nei 100 rana donne; nella sesta batteria comincerà la caccia all’ultimo alloro iridato che le manca a nemmeno 18 anni. Prima di lei sarà il turno di Thomas Ceccon, che con Alessandro Miressi è ai nastri di partenza dei 100 stile libero, mentre la penultima ondata disarà dedicata ai 100 rana maschili, con Nicolò Martinenghi affiancato da Simone Cerasuolo. Non è però finita. La mattinata australiana si aprirà prima con il duello tra il canadese Ilya Kharun e l’estone Daniel ...

Alessandro Miressi con il quinto tempo e Thomas Ceccon con il settimo conquistano l'accesso alle semifinali dei 100 stile libero ma si rendono conto già dal mattino che avranno a che fare con un campo ...Di seguito il programma di domani e come seguirlo in tv/streaming : PROGRAMMAVASCA CORTA 2022 MERCOLEDÌ 14 DICEMBRESeconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Nelle batterie della notte, tutti gli italiani sono riusciti a superare il primo step. Nicolò Martinenghi è in semifinale dei 100 ...Paltrinieri vince i 1.500, record del mondo per la staffetta 4x100 azzurra > Gregorio Paltrinieri splende allo Sport Aquatic di Melbourne, dove si stanno tenendo i Mondiali di nuoto in vasca corta. Il ...