Mondiali | La Spezia come Verona | incappucciati e armati di cinture picchiano i tifosi marocchini

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Delle persone con in mano delle, alcune incappucciate, che: una violenza gratuita e senza senso, ripresa da un telefonino mentre per le strade di Laera in corso la festa per l’impresa del Marocco ai, capace di battere il Portogallo e arrivare fino in semifinale (oggi la sfida alla Francia). Nel filmato, ora in mano agli inquirenti, si vedono calci e pugni. E si sente il grido “CasaPound”. L’episodio di La, emerso solo ora, riporta quindi a quanto accaduto a, dove 13 persone appartenenti a gruppi di estrema destra sono stati fermati per aver aggredito idel Marocco con catene e manganelli. I carabinieri stanno visionando le immagini e stando a quanto riporta ...

Sky Sport

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine20:00 Francia - Marocco AMICHEVOLI 14:30 Cremonese - Desenzano 15:00- Servette 17:30 Bastia - Fiorentina 18:00 Maiorca - Bologna ...La favola del Marocco aiin Qatar è accompagnata dai festeggiamenti sparsi in tutta Italia. In molte città italiane, ... Ma proprio come a Verona, anche a Lasi registra un fatto di ... La Spezia, tifosi del Marocco puliscono piazza dopo festa per qualificazione in semifinale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...