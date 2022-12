Mondiali in Qatar | Marocco sconfitto dalla Francia ma a Milano si festeggia comunque tra balli e fumogeni – Video

Commenta per primo La Francia ha sconfitto il Marocco per 2 - 0 e si è guadagnata l'accesso alla finale deiin, dove ad attenderla ci sarà l'Argentina di Lionel Messi. Ma a far parlare di sé, più che la partita, è una svista compiuta da Alberto Rimedio , commentatore RAI di questa semifinale ...Dopo il in seguito al deludente Mondiale in, la Federcalcio belga è alla ricerca di nuovo commissario tecnico e lo sta cercando in una maniera molto particolare: pubblicando sul proprio sito un annuncio con il profilo dell'"allenatore ...La Francia batte il Marocco per 2-0 nella seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 e si qualifica per la finale: domenica i bleus, campioni del mondo in carica, affronteranno l’Argentina. I ...Calcioefinanza.it sul proprio sito pubblica un approfondimento relativo ai Mondiali, spiegando quanto i vari club riceveranno come indennizzo per i calciatori prestati alle Nazionali. La FIFA ...