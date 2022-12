Mondiali | Grant Wahl è morto per un aneurisma | la moglie smentisce che la causa sia stata il vaccino o il Covid

La morte diWahl non è legata al vaccino - 'È una delle cose che probabilmente si stava sviluppando da ... Sono il motivo per cui ha indossato la maglietta arcobaleno ai. Mio fratello era ...Commenta per primo Il giornalista americanoWahl è morto per la rottura di un vaso sanguigno del cuore, come riportato dalla sua famiglia: ...improvvisamente la scorsa settimana aiin ...La conferma arriva dalla moglie Céline Gounder, specialista in malattie infettive ed epidemiologa presso la New York University, dopo l'autopsia. La morte di Grant Wahl non è legata al vaccino - "È un ...Céline Gounder, moglie del giornalista sportivo Grant Wahl deceduto in Qatar, afferma che suo marito è morto a causa di un aneurisma. "Probabilmente si stava sviluppando da anni".