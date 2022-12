Mondiali 2022 | stop voli da Marocco | rischio tifosi senza biglietto

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – La compagnia aerea Royal Air Maroc ha annunciato oggi la cancellazione di settediretti da Casablanca a Doha, a poche ore dalla semifinale deidi Qatarcontro la Francia, per paura di uno “sbarco massiccio” di. La compagnia ha programmato altri 23diretti per la capitale del Qatar da oggi a domenica. Secondo il comunicato ufficiale dell’azienda, il provvedimento è dovuto “alle ultime restrizioni imposte dalle autorità del Qatar”. Ai clienti sarà rimborsato il costo dei biglietti, che in media era di 450 euro. Funweek.

Tuttavia, secondo quanto riportato da L'Equipe, la presenza dello juventino nella sfida di domani è a rischio. (ANSA) - DOHA, 14 DIC - A causa di un raffreddamento dovuto all'aria condizionata, i giocatori francesi Adrien Rabiot e Dayot Upamecano sono in dubbio per la semifinale contro il Marocco ...