Mondiali 2022 | la stella e il gregario | sfida Mbappé-Amrabat in Francia-Marocco

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Una delle stelle più attese del mondiale, Kylian, contro il mediano che col suo lavoro di sacrificio a centrocampo ha contribuito a portare la sua Nazionale nella storia, Sofyan. E’ anche questo, seconda semifinale mondiale di Qatarin programma stasera. Sull’attaccante del Paris Saint-Germain sono da tempo puntati i riflettori, il centravanti transalpino ha messo a segno fin qui 5 gol che ne fanno il capocannoniere del mondiale assieme a Lionel Messi. Muscoli e talento fanno dil’uomo in più dei campioni del mondo che puntano dritto al secondo titolo consecutivo dopo quello di Russia 2018 Una storia molto diversa per, il 26enne, nato in Olanda da genitori marocchini, è noto al pubblico italiano ...

Messi vola in finale: l'Argentina distrugge i vicecampioni del mondo della Croazia ...Serata straordinaria per l'Argentina di Leo, protagonista assoluto nel 3 - 0 alla Croazia che vale la finale deiin Qatar. Come l'ha celebrato la stampa internazionale Da 'MaraMessi' della Gazzetta dello Sport a 'Da che pianeta sei venuto' di AS (citazione di Victor Hugo Morales nella radiocronaca ...Maltempo e alluvioni nella capitale Kinshasa. Almeno 100 morti e decine di feriti in Congo. Secondo i funzionari, gran parte delle vittime viveva in case abusive costruite su terreni non edificabili.Il grande Pelé è ancora ricoverato in ospedale e, con le sue condizioni di salute che sono ormai tornate stabili, O Rei si sta godendo insieme alla famiglia anche le partite finali di quati Mondiali ...