Molly Bernard | “Sono rimasta incinta facendo sesso con mia moglie È divertente ma anche vero”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha annunciato a inizio novembre 2022 che avrà il suo primo figlio dallaHannah Lieberman e non ha nascosto quanto sia stata felice non appena ha scoperto di essere. A distanza di qualche settimana, l’attrice ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare come questa gravidanza sia arrivata, sottolineando quanto siastupita lei in prima persona per le modalità. La coppia, infatti, è riuscita a concepire attraverso un metodo che può essere definito “inseminazione domestica“. “Per un caso molto fortunato il medico che mi segue da dieci anni è una donna queer –state le sue parole in un’intervista a People Tuesday-. Per questo mirivolta a lei e le ho chiesto: ‘In che modo io e Hannah potremmo provare ad avere un bambino?’. ...