Moggi premiato agli Italian Sport Awards ma il Coni non ne sa nulla | 'Ritiriamo il patrocinio'

"Abbiamo ritirato il patrocinio ieri mattina, appena abbiamo appreso che il Premio sarebbe stato assegnato a". La motivazione "Non condividiamo i valori che hanno portato alla sua premiazione".... ma in questo sta dimostrando il perché del suo valore: parliamo di Nicolò Pierozzi ,come ... SPEZIA Premio alla Carriera: Corrado FERLAINO " Luciano" Franck RIBERY Miglior Giovane ...Il Coni diffida l'evento Italian Football Awards: "Non è stato concesso alcun patrocinio". Tra i premiati c'era anche Luciano Moggi ...Luciano Moggi, ex dirigente tra gli altri di Napoli e Juventus, ha vinto il Premio alla carriera. Arriva il duro commento di Angelo Forgione.