Missili Patriot | gli Usa pronti a inviarli a Kiev | perché sono i più avanzati dell’Occidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sarebbe il sistemastico terra-aria più avanzato fornito dall’Occidente all’Ucraina, che consente ai razzi una gittata di 70 chilometri. Gli Stati Uniti stanno per dare il via libera all’invio di una batteria diall’Ucraina, ed probabile che l’approvazione del piano del Pentagono avvenga in settimana. Prima della firma del presidente Joe Biden dovrà essere approvato dal segretario dalla difesa Lloyd Austin, ma si prevede non ci saranno ostacoli. A rivelarlostati tre funzionari coperti da anonimato che, parlando con Cnn, hanno spiegato che i– in grado di individuare e abbattere i droni iraniani usati da Mosca, oltre che aerei da combattimento ecruise – proverranno dalle scorte del Pentagono e verranno spostati da un altro Paese oltreoceano. ...