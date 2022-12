Missili balistici sulla Russia | il precedente che può cambiare la guerra

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si allarga il raggio di azione degli attacchi ucraini in territorio russo. Per la prima volta le forze armate di Kiev hanno colpito una caserma a circa 50 chilometri dal confine con l'Ucraina. L'attacco documentato da alcuni video è avvenuto a Klintsy-Klincy, città dellasudoccidentale situata nell'Oblast di Brjansk. La caserma colpita si trova precisamente a 48 chilometri dal confine e ospita il 488° reggimento motorizzato della Guardia, parte della 144ma divisione delle forze armate russe. In un video pubblicato da Repubblica si vedono due veicoli corazzati, di quelli usati per scavare trincee, rovesciati e danneggiati dall'esplosione. L'ipotesi più plausibile, viste anche le dimensioni rilevanti del cratere lasciato sul terreno, è che sia stato usato un "missile balistico con una potente testata". Fino a oggi gli attacchi dell'Ucraina sul ...