(Di mercoledì 14 dicembre 2022) In un'intervista alla Gazzetta, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ma anche manager di esperienza e qualità ha detto: 'La Lega non vuole fare pena a nessuno, ma dovrebbe farla'.

La Gazzetta dello Sport

... fino a gettarsi tra le braccia della gente E pazienza se un, compreso quello dello sport,... Mondo che, tra l'altro,ha frequentato a lungo, avendo guidato la Lega di Serie B e corso per ...Così ilper lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine della premiazione delle vincitrici del concorso 'Donna Sport - L'atleta più brava a scuola 2021', a Milano, parlando dello stato dei ... Ministro Abodi, punire il calcio non aiuta lo sport Il Cio a Milano per verificare l’avanzamento dei lavori. La pista di Cortina bloccata mentre salgono i costi da 61 a 85 milioni di euro: l'Austria ...(Adnkronos) - "C’è certamente l’esigenza di stringere e accelerare nelle scelte definitive, soprattutto nella scelta delle infrastrutture". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a m ...