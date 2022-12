Milano | in stato di fermo l’aggressore del medico San Donato

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Èsottoposto adi polizia giudiziaria ieri il 62enne, pregiudicato di Rozzano, che ha colpito alla testa con un’accetta unnel parcheggio del Policlinico San. L’uomo, datosi alla fuga dopo il fatto, ètrovato e fermato dai Carabinieri a Rozzano, mentre saliva a bordo della sua auto. Nel corso della perquisizione a casa del, reo confesso, in una cantina, i Carabinieri hanno trovato l’accetta. L’uomo ècondotto al carcere di San Vittore. La vittima,di 76 anni, è ricoverato all’ospedale San Raffaele, in coma farmacologico, in gravissime condizioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Foto dal tribunale di- Ansa . In un'intervista a "il manifesto" di alcuni giorni fa, Nello ...che l'articolo 112 della Costituzione (che la prevede con parole chiare e inequivocabili) sia...Del resto, eraproprio il presidente Jerome Powell a dire che prima o poi sarebbe"... Cosi', nelle prime battute di scambi,cede lo 0,1%, per altro in attesa del giudizio di ...(Teleborsa) - Gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale, chiusi dalle ore 22 di ieri, resteranno chiusi fino alla stessa ora venerdì prossimo. Lo annunciano Faib Confesercen ...È successo ieri pomeriggio: l’uomo ha minacciato alcuni passanti in Piazza Duca d’Aosta per poi allontanarsi. I carabinieri lo hanno rintracciato e hanno sequestrato l’arma Un 32enne che avrebbe minac ...