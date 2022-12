Milano | è morto il medico aggredito con un macete dopo un tamponamento

E' deceduto in serata, all'ospedale San Raffaele, dove era ricoverato, il medico Giorgio Falcetto di 76 anni colpito alla testa con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato . L'aggressore, ...in serata all'ospedale San Raffaele a, dove era ricoverato. Il medico, 76 anni, era stato colpito alla testa con un' nel parcheggio del Policlinico San Donato. L'aggressore, un uomo di 62 ...MILANO – E’ stato operato ed è in gravissime condizioni il medico aggredito stamani attorno alle 10 con un machete nel parcheggio del Policlinico San Donato, nell’hinterland di Milano. Il 76enne… Legg ...L'uomo era stato sottoposto a un intervento neurochirurgico, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Martedì mattina era stato aggredito davanti al pronto soccorso dove lavora, a seguito di una lite, ...