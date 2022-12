Milano Cortina 2026 | Malagò | “Siamo nella giusta direzione per completare i lavori”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)– “Stiamo andando tuttistessa. Finalmente la prua della barca è, la luce in fondo al tunnel è Andrea Varnier, perché se anche fosse arrivata un’altra persona gli sarebbe servito qualche mese per entrare nel nuovo ruolo, Andrea invece è perfettamente calatoparte. Sappiamo quali sono problemi e criticità ma penso che buona parte di questi in poco tempo verranno risolti”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanniin conferenza stampa dopo la visita della Commissione Cio a. “Oggifelici, la nomina di Andrea non riguarda solo la persona ma finalmente il Governo è a bordo, con tutto quello che implica – ha aggiunto -. Chiusura dei ...

la Repubblica

Chiusura dei lavori entro il 2025 aSì, noi dobbiamo per la fine del 2025, anche qualcosa prima, avere le sedi di gara pronte anche per i test events. C'è un cronoprogramma, è interesse di ...Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante l'incontro con la stampa relativo alle Olimpiadi di2026: "Siamo al 14 dicembre 2022, sono passati 3 anni e 4 mesi: ho ... L'Austria spaventa Milano-Cortina 2026: "Bob e slittino a Innsbruck, è tutto pronto" MILANO (ITALPRESS) – “Vicenda San Siro Nella candidatura la cerimonia inaugurale era a San Siro, non mi risulta ci sia in Italia un altro posto così prestigioso e capace di ospitare 80mila spettatori ...'San Siro Per i Giochi Invernali va bene se rimane questo impianto, ma è evidente che nel caso bisogna sistemare diverse cose che non sono in linea con le esigenze di una cerimonia di apertura delle ...