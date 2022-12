Milano-Cortina 2026 | Giovanni Malagò su San Siro | “Da sistemare diverse cose”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lo Stadio di Sancontinua a mantenere acceso il dibattito sulle Olimpiadi di. Il tempio dello calcio meneghino, da ormai diverso tempo al centro di una delicata contesa circa una sua eventuale demolizione e ricostruzione, è indicato dal protocollo come la struttura che accoglierà la cerimonia d’apertura dei Giochi. Oggi però, il Presidente del CIOdurante una conferenza stampa ha specificato quanto sia necessario avviare in tempo degli interventi specifici sull’impianto, al momento non idoneo con le esigenze del grande evento. “San? Per i Giochi Invernali va bene se rimane questo impianto – ha detto– ma è evidente che nel caso bisogna...