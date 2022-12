Milan | Vranckx | Condizione e intesa tattica del gruppo in costante crescita”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il centrocampista delAsterha parlato ai microfoni di Mediaset dopo l’amichevole persa dai rossoneri contro l’Arsenal nella Dubai SuperCup: “Penso che sia stato un momento importante per noi come squadra per dimostrare a che punto siamo dopo questa lunga sosta. Ora però dobbiamo continuare a lavorare e questa è soltanto la seconda partita del ritiro, serve continuare a lavorare ogni giorno per migliorare ancora. Laè migliorata, così come è migliorata l’all’interno del”, ha concluso cosìche spera di trovare più spazio alla ripresa del campionato a gennaio. SportFace.

