Milan | squadra tra palestra e campo nel quarto giorno di ritiro

... 'Abbiamo trovato un nuovo allenatore che era l'allenatore della nostraprimavera: bravo, ... perchè ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto 'adesso avete il, la Juventus, eccetera, ......che in solo 4 anni sarebbe impossibile realizzare il nuovo impianto chiesto da Inter e. "A ... Varnier si è detto emozionato ma contento dellache ha trovato, oltre 100 persone, "tutte ...Aggregato in prima squadra per il ritiro a Dubai di questi giorni, Andrea Bozzolan, terzino sinistro della Primavera rossonera , ha trovato i suoi primi minuti con la squadra di mister Pioli.Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha già impostato la mossa per capovolgere la situazione: l'annuncio arriva dallo spogliatoio rossonero ...