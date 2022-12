Calciomercato.com

(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu (dal 46' Thiaw), Gabbia, Tomori,(dal 74' Bozzolan); Tonali, Vranckx (dal 74' Bennacer); Saelemaekers (dal 46' Diaz), Adli (dal 74' Krunic), Rebic (...: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori,; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Diaz, Bakoune, Bennacer, Bozzolan, Krunic, Lazetic, Thiaw, ... Milan, Pobega: 'Segnali positivi contro l'Arsenal. Speriamo Theo e Giroud tornino con la coppa. Io come terzino...' Seconda amichevole di prestigio per il Milan, che a Dubai affronta il Liverpool di Klopp. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta: i rossoneri dal 2-1 contro l'Arsenal e i Reds dal 3-1 con il Lio ...Nella giornata di ieri l'Arsenal ha battuto il Milan per due reti ad una nella Dubai Super Cup. La cronaca del match ...