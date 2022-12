Milan | Ibrahimovic | palleggio perfetto Il rientro si avvicina

E' Zlatan, che in quel di Dubai (sede del ritiro invernale deldi Stefano Pioli ), attraverso i propri social mostra, ancora una volta, tutti i miglioramenti fin qui ottenuti nel ...Volete sapere la vera storia dell'addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United Chiedetela a Zlatane sentite cosa vi risponde. Lo svedese del, come al solito senza peli sulla lingua, ha parlato al sito Goal spiegando in realtà che la verità non sarà mai conosciuta. "Non sapremo ...Lo svedese del Milan senza peli sulla lingua: “Ognuno dice quello che la gente vuole sentirsi dire, solo io sono genuino” ...Praticamente tutto il campo, andata e ritorno, percorso in palleggio "passeggiato", con quella nonchalance che da sempre lo contraddistingue. E' Zlatan Ibrahimovic, che in quel di Dubai (sede del riti ...