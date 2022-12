La Svolta

Si tratta di un motopeschereccio in difficoltà con a bordo, stando ad una prima stima, circapersone. A confluire nella zona di intervento, oltre a diverse motovedette, anche nave classe Dattilo ...... il tetto al contante, la questionee così via . C'è un tema, però, che sembra stare molto ...di una cifra che parte dai 150 euro per ogni animale e che può estendersi fino ad un totale di... Ultimo'ora: Migranti: 450 soccorsi da Guardia costiera, sbarchi a Catania, Augusta e Pozzallo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...POZZALLO - 450 migranti sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. 79 sono stati trasferiti al porto di Pozzallo dove ...